Por IG - Último Segundo

Publicado 20/02/2021 19:55

Duas mulheres foram pegas tentando conseguir a segunda dose da vacina contra covid-19 se disfarçando de idosas no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na última quinta-feira (18), segundo informou o departamento de saúde local.

As mulheres chegaram no local de vacinação usando gorros, luvas e óculos em uma tentativa para receber as vacinas. De acordo com as autoridades locais, elas têm 44 e 34 anos de idade.

Ambas as mulheres tinham cartões de vacinação válidos comunicando a primeira dose. Elas não receberam a segunda por problemas com os documentos de identidade: a data de nascimento não batia com as que elas haviam usado para receber a primeira dose, embora o nome fosse o mesmo.

Os funcionários da unidade de saúde não sabem como elas conseguiram a primeira dose e se elas haviam se disfarçado antes também.

Atualmente, a Flórida está priorizando a vacinação de pessoas com mais de 65 anos, residentes de instituições de longa permanência e profissionais de saúde com contato direto com pacientes.