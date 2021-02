Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 22/02/2021 13:20 | Atualizado 22/02/2021 13:48

Nova York - Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, abriu a 46ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que aconteceu nesta segunda-feira (22), com ataques à censura nas redes sociais e as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. O encontro aconteceu de maneira remota e virtual, pela primeira vez, em decorrência da pandemia.



O ministro argumentou que "sociedades inteiras estão se habituando a ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde". Após a fala, Ernesto criticou o "tecnototalitarismo" e disse que as redes sociais se tornaram mecanismos de controle e censura dificultando a liberdade de expressão.

A manifestação de Ernesto foi isolada, já que representantes dos outros países que estavam na sessão defenderam as restrições utilizadas em combate à pandemia e se posicionaram contra o ódio e a desinformação disseminadas nas redes sociais.