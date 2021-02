Cãoaranha Katy Hawkins/Neel Veterinary Hospital

Por iG

Publicado 24/02/2021 15:12

Nova York - Um filhote de cachorro chamou a atenção de muitas pessoas nas redes sociais por um fato curioso: o número de patas. Isso porque o filhote nasceu com 6 patas. O fenômeno foi compartilhado pela equipe do Hospital Veterinário Neel, em Oklahoma, nos Estados Unidos. "É um milagre", escreveu a equipe do hospital.



"Ela sobreviveu mais do que suspeitamos que qualquer outro cão (com apenas 4 dias - pesquisas publicadas não indicam que nenhum tenha nascido vivo) com sua combinação de doenças congênitas. Você pode notar que ela parece um pouco diferente - 6 pernas!", escreveu a equipe do local.

O cachorro, de nome Skipper, nasceu normalmente no dia 16 de fevereiro, disse a Dra. Tina Neel, proprietária do hospital veterinário, em entrevista à CNN dos Estados Unidos. Ela contou também que a mutação é resultado de uma doença congênita.

"Nossos médicos sabiam que precisávamos de mais imagens para determinar um diagnóstico, então fizemos o ultrassom abdominal (...) O ultrassom, junto com as radiografias, mostrou que ela tinha dois tipos de doenças congênitas, chamadas monocephalus dipygus e monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus, o que significa que ela tem uma cabeça e uma caixa torácica, mas duas regiões pélvicas, dois tratos urinários inferiores, duas regiões reprodutivas, duas caudas e seis patas, entre outras coisas", disse ela.

E completou que Skipper, provavelmente, era uma parte de um gêmeo no útero "mas quando o óvulo fertilizado tentou se partir, não se separou totalmente".

O animal vai continuar sendo estudado para determinar as condições de sua mutação. Apesar da condição diferente, o cãozinho está bem e apresentando um desenvolvimento regular.