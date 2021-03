Mundo & Ciência

Novavax anuncia eficácia de 96,4% de vacina em casos severos e moderados de covid

Estudo contou com mais de 15 mil voluntários com idades entre 18 e 84 anos, sendo que 27% tinham mais de 65 anos, de acordo com a empresa

Publicado 11/03/2021 20:52 | Atualizado há 14 horas