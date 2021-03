Por AFP

Publicado 12/03/2021 14:00

Kano - Homens armados atacaram uma escola no norte da Nigéria na quinta-feira à noite e sequestraram cerca de 30 alunos, informaram autoridades locais nesta sexta-feira (12).



Os criminosos invadiram uma escola de ensino médio na cidade de Mando, estado de Kaduna, por volta das 21h30 local (17h30 horário de Brasília) na quinta-feira.



No momento do ataque, cerca de 200 pessoas, incluindo estudantes - a maioria com 17 anos ou mais - e funcionários, foram sequestradas, segundo as autoridades locais.



Mas as tropas do exército foram capazes de intervir rapidamente e confrontar os criminosos, de acordo com um comunicado do Ministério de Assuntos Internos do estado de Kaduna.



"As tropas resgataram com sucesso 180 pessoas; 42 estudantes mulheres, oito funcionários e 130 estudantes homens", disse Aruwan em um comunicado.



"No entanto, cerca de 30 alunos ainda estão desaparecidos".



O comissário indicou que alguns dos alunos resgatados ficaram feridos durante a operação e foram hospitalizados em um centro militar.



Este é o quarto ataque a uma escola em menos de três meses no noroeste e centro da Nigéria, onde grupos criminosos têm atacado aldeias, roubando gado e sequestrado pessoas em busca de resgate.