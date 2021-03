A empresa espanhola Zendal está em negociações com a Rússia para produzir a vacina anticovid Sputnik V AFP

Por AFP

Publicado 16/03/2021 15:31

Madri - A empresa espanhola Zendal está em negociações com a Rússia para produzir a vacina anticovid Sputnik V, disse nesta terça-feira (16) à AFP o líder de um fundo de investimento que participa das discussões.

"As negociações estão em andamento, mas não estão finalizadas", explicou Pedro Mouriño, presidente do fundo de investimento IberAtlantic.

Mouriño também é cônsul honorário da Rússia em Galicia, região do noroeste espanhol onde está sediada a empresa Zendal.

"Estou otimista para alcançar o acordo, mas no momento não há acordo", reiterou Mouriño.

O grupo biofarmacêutico Zendal fabrica principalmente vacinas tanto para humanos quanto para animais.

Contatada pela AFP, uma porta-voz do Zendal recusou confirmar as negociações sobre o caso particular da Sputnik V.

"Estamos recebendo distintas propostas, já que somos o único fabricante autorizado na Espanha para vacinas de saúde humana em nível industrial e dos poucos na Europa", disse a porta-voz, acrescentando que de qualquer maneira as "negociações são confidenciais".

O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) anunciou na segunda-feira acordos de produção da Sputnik V "com empresas da Itália, Espanha, França e Alemanha", à espera de sua homologação na União Europeia (UE).

Em 9 de março, foi anunciado um primeiro acordo de produção na Itália com a empresa farmacêutica italiana-suíça Adienne.

Nenhum outro acordo foi confirmado.

Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde espanhol disse não ter "evidências de que algum contrato tenha sido formalizado para a fabricação da vacina na Espanha".