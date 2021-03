Fora do ar! WhatsApp e Instagram apresentam instabilidade nesta sexta Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Por iG

Publicado 19/03/2021 15:16 | Atualizado 19/03/2021 16:15

Rio - O WhatsApp e o Instagram enfrentam instabilidade na tarde desta sexta-feira (19). De acordo com o site Downdetector, que registra queixas dos usuários, os problemas começaram a acontecer por voltas das 14 horas.

Usuários reclamam de falha geral. No WhatsApp, não dá para receber nem enviar mensagens. Já no Instagram, o envio de mensagens e novas publicações ficaram comprometidos.



Procurado, o Fcaebook disse que a instabilidade já foi resolvida. "Hoje, mais cedo, tivemos uma instabilidade técnica que fez com que as pessoas tivessem dificuldade para acessar alguns serviços do Facebook. Essa questão já está resolvida", aponta a companhia, em nota.

Confira algumas reações dos internautas sobre o tema no Twitter:







Todo mundo tentando atualizar o WhatsApp e Instagram pic.twitter.com/e5EFHMSA5o — Non (@NonLacerda) March 19, 2021

Whatsapp e Instagram caindo e a galera mais uma vez correndo para o melhor app de todos: o Telegram — Daniel, o que não é Basculho (@Daniiliveira) March 19, 2021

o whatsapp e instagram agora caindo:pic.twitter.com/tnmkcBwbLY — daniel (@daneldix) March 19, 2021