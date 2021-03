Por IG - Último Segundo

Um caso curioso chamou a atenção de uma pequena cidade no Reino Unido, em Aberdeen. Uma gaivota entrou em um mercado, pegou um saco de batatas fritas e saiu com a comida no bico. Assista a cena:

Nas imagens, é possível observar o animal esperando pelo momento em que as portas estariam abertas para entrar no mercado. Com isso, a ave consegue entrar, escolher seu 'saquinho' de batatas fritas e sair. O animal tenta abrir a embalagem, mas a gravação se encerra antes de sabermos se a gaivota conseguiu comer as batatinhas ou não.

A região já é conhecida por contar com 'gaivotas ladras'. Um caso anterior, muito famoso na internet, mostra outra ave entrando em outro mercado e roubando um pacote de 'Doritos'.