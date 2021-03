Facebook, em conjunto com a Safernet e o Instituto Palavra Aberta, lançaram a segunda edição do Cidadão Digital AFP

Por AFP

Publicado 22/03/2021 17:56

O Facebook disse nesta segunda-feira (22) que está fazendo um grande esforço para bloquear contas falsas como parte da batalha contra a desinformação, um dia antes de uma audiência importante no Congresso dos EUA que examinará as plataformas da Internet.

A rede social desativou mais de 1,3 bilhão de contas falsas nos últimos três meses de 2020, de acordo com o vice-presidente de integridade do Facebook, Guy Rosen.

“Temos todo o entusiasmo em manter a desinformação fora de nossos aplicativos e tomamos muitas medidas para fazer isso às custas do crescimento e da participação dos usuários”, disse Rosen em uma postagem no blog.

O chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, junto com altos executivos do Google e do Twitter, estão se preparando para testemunhar remotamente na quinta-feira em uma audiência sobre desinformação convocada por um comitê do Congresso.

As contas falsas costumam ser usadas para espalhar informações enganosas, às vezes trabalhando em sincronia no que a rede social chama de Comportamento Inautêntico Coordenado (CIB).

“Nós adotamos uma linha dura contra essa atividade e bloqueamos milhões de contas falsas todos os dias, a maioria delas no momento de sua criação”, disse Rosen.

"Também investigamos e eliminamos operações secretas de influência nacional e estrangeira que dependem de contas falsas".

O Facebook removeu mais de 100 redes de comportamento inautêntico nos últimos três anos, de acordo com Rosen.

A rede social informou que tem mais de 35.000 pessoas dedicadas a impedir abusos no Facebook, que também usa inteligência artificial para detectar fraudes ou spam.

Os sistemas automatizados do Facebook removeram mais de 12 milhões de informações incorretas sobre a covid-19 ou vacinas desde o início da pandemia, de acordo com a empresa.

O Facebook também tem centros dedicados a revisar informações questionadas sobre mudanças climáticas e a covid-19.

“Apesar de todos esses esforços, há quem acredite que temos interesse financeiro em fechar os olhos à desinformação”, disse Rosen. "A verdade é que é exatamente o contrário".

Os críticos acusam o Facebook de fazer pouco para impedir a desinformação na plataforma, e até mesmo de promover sua disseminação, porque esse material chamativo aumenta a retenção do usuário, que a rede social pode monetizar com anúncios.