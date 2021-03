Peixe foge após ser capturado e se salva pelo bueiro Reprodução/YouTube

Por IG - Último Segundo

Publicado 24/03/2021 13:52

Uma curiosa fuga chamou a atenção na cidade de Tuyen Quang, no Vietnã . Um peixe que havia sido capturado e estava armazenado numa bacia vermelha próximo a rua. Com engenhosa habilidade , o animal fugiu e foi parar no bueiro . Veja a cena:

A fuga durou cerca de 32 segundos e, no meio do caminho, o animal quase foi atropelado por um carro. Ao final, o peixe consegue utilizar os seus músculos laterais para se dirigir à poça de água na esquina.

É possível observar, no final das gravações, que uma criança observou a cena cinematográfica. Um morador local descreveu a cena como "a fuga mais espetacular que ele já viu".