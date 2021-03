Presidente dos EUA, Joe Biden AFP

Publicado 26/03/2021 17:45

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está entre os 40 líderes globais convidados pelo líder norte-americano, Joe Biden, para cúpula virtual sobre o clima marcada para os dias 22 e 23 de abril. Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira pela Casa Branca, também foram convocados os chefes de Estado da Rússia, Vladimir Putin e da China, Xi Jinping, além das principais potências europeias.

A nota ressalta que o objetivo do encontro é discutir a urgência e os benefícios econômicos de uma ação climática mais firme.

A reunião também vai preparar as bases para a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP26), que ocorrerá em novembro, em Glasgow, no Reino Unido.

O evento terá a participação do Fórum de Energia e Clima de Grandes Economias, que reúne 17 países que respondem por 80% das emissões globais de carbonos.



Além deles, também foram chamadas nações que "demonstram forte liderança no clima" e que estão vulneráveis ao aquecimento global.



Ainda de acordo com o governo norte-americano, a intenção de Biden é anunciar "metas ambiciosas" para emissões.



"Em seu convite, o presidente instou líderes a usarem a cúpula como oportunidade para sublinhar como os seus países pretendem contribuir para uma ambição climática ambiciosa mais forte", diz a nota.