Publicado 01/04/2021 14:15

Vítima do inusitado ataque postou as imagens nas redes sociais Reprodução

Imagens do inusitado ataque de um polvo "irritado" viralizaram nas redes sociais nesta semana. O registro, feito no último dia 19 de março por um turista em uma praia da Austrália , mostra o animal esticando os tentáculos e atingindo a vítima na região do pescoço.

Segundo informações do site 9news, Lance Karlson estava com a filha de dois anos na praia de Geographe Bay, que fica em Dunsborough, quando viu o polvo tentando capturar uma gaivota com um de seus tentáculos. Ao se aproximar para filmar o animal, acabou atraindo sua atenção e se tornou o novo "alvo".

No vídeo, é possível ver que o polvo rapidamente nada na direção de Karlson e projeta os tentáculos. Em entrevista ao portal, ele revelou que acabou sendo atingido na região do pescoço e de um dos braços, e que os golpes acabaram deixando feridas em sua pele.

"Como eu estava usando uma máscara de mergulho, não vi o que tinha acontecido e só senti a dor no local enquanto nadava para sair da água. A força dos tentáculos rapidamente deixaram diversas marcas na minha pele", afirmou.

Ao chegar no local em que sua esposa estava, pediu que ela jogasse um pouco de refrigerante nas feridas para amenizar a dor. Além disso, revelou que sua experiência como salva-vidas o ajudou neste momento: "ficaram algumas marcas, mas nada comparado ao que senti quando fui atingido por uma caravela-portuguesa".