Trecho onde ocorreu o acidente está parcialmente interditado, com tráfego fluindo pelo refúgio da pista Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:10

Petrópolis - Um serviço de transbordo de aproximadamente oito toneladas de GLP armazenadas no cilindro de um caminhão que tombou na tarde de hoje na descida da Serra de Petrópolis, na altura do km 78 da BR-040, no sentido RJ, pode causar interdição total da pista por razões de segurança durante a madrugada dessa terça-feira (25).

O caminhão tombou depois de colidir em um carro, que capotou. Duas vítimas foram socorridas pela Concer e levadas para o hospital Santa Teresa, em Petrópolis. O trecho está parcialmente interditado, com tráfego fluindo pelo refúgio da pista.

Caso haja interdição total, o bloqueio ocorrerá no km 65, na localidade de Araras. Para informações atualizadas sobre as condições da rodovia, a concessionária disponibiliza o número 0800-2820040.