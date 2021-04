Canal de Suez ficou obstruído durante quase uma semana por um navio cargueiro gigante AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2021 MAXAR TECHNOLOGIES

Por Brasil Econômico

Publicado 13/04/2021 13:34

Cairo - Mesmo depois de desencalhar do Canal de Suez, o navio Ever Given ainda não pode deixar o Egito. Isso porque o governo do país exige US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) para poder liberar o navio. O valor se justifica na necessidade de reparação dos danos econômicos provocados pela obstrução do canal por onde passa 12% do comércio mundial.



O cargueiro de quase 400 metros está atualmente no chamado Grande Lago Amargo, situado entre o sul e o norte do Canal de Suez.

"O navio permanecerá aqui até que uma investigação seja concluída e a indenização seja paga", disse Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal de Suez (ACS), à televisão estatal egípcia.

Ele também disse que a quantia se refere não só ao gasto com o atraso de mercadorias, como também ao que foi investido para retirada do navio.

Shoei Kisen, empresa japonesa dona da Ever Given, afirmou estar em negociações com o governo egípcio, mas ainda não recebeu intimação formal.