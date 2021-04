Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/04/2021 17:58

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, informou nesta terça-feira, 13, que a farmacêutica americana aumentou a produção de sua vacina contra a covid-19 e, com isso, poderá entregar aos Estados Unidos 10% mais doses do que o previsto até o final de maio. De acordo com o executivo, a empresa fornecerá 220 milhões de imunizantes ao governo do presidente dos EUA, Joe Biden, até esta data.

Em julho, segundo Bourla, a companhia completará a entrega das 300 milhões de doses da vacina acordadas com a Casa Branca.

"Na luta contra a covid-19, estamos juntos", escreveu o CEO em sua conta oficial no Twitter.

.@Pfizer has ramped up production of our #COVID19 vaccine & can deliver 10% more doses to the US by the end of May than previously agreed (total of 220M) & supply the full 300M agreed on for the end of July two weeks early. In the fight against COVID-19, we’re in this together.