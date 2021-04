Angela Merkel AFP

Berlim - A chanceler alemã, Angela Merkel, foi vacinada nesta sexta-feira (16), com a primeira dose do imunizante anticovid do laboratório anglo-sueco AstraZeneca - anunciou o porta-voz do governo.

"Estou feliz de receber hoje [sexta-feira] minha primeira dose com a AstraZeneca", afirmou a chanceler alemã, citada em um tuíte de Steffen Seibert, que também mostrava o certificado de vacinação.

"Se vacinar é a chave para sair da pandemia", frisou Merkel.

"Agradeço a todos aqueles que participam da campanha de vacinação e a todos aqueles que se vacinam", acrescentou Merkel.

A chanceler, de 66 anos, entra na categoria de idade de pessoas elegíveis para a vacina anglo-sueca. O uso deste imunizante foi suspenso desde meados de março de maneira temporária e tem sua aplicação restringida na Alemanha para maiores de 60 anos, devido a raros casos de trombose detectados na Europa.

Em 2 de abril, havia 42 casos registrados de trombose venosa cerebral na Alemanha, após uma vacinação com a AstraZeneca. Em 35 casos, são mulheres de 20 a 63 anos, com oito mortes.