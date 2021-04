Pássaro deixou o peixe cair no vidro frontal de um caminhão Reprodução

Publicado 16/04/2021 20:06 | Atualizado 16/04/2021 20:13

Em uma rodovia da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, um motorista de caminhão foi surpreendido por um 'peixe voador' após um pássaro deixá-lo cair no vidro frontal do veículo.

O momento foi registrado pela câmera do painel do caminhão. O vídeo foi publicado nas redes sociais e mostra o exato instante em que o pássaro atravessa o veículo com a presa entre as garras e, em certo ponto, solta o peixe, que cai sobre o para-brisa e deixa um rastro de água.

A empresa de transportes Ward Transport, que compartilhou a gravação, escreveu: "Um de nossos motoristas de Charlotte [município da Carolina do Norte] confirma que quando você está dirigindo um caminhão, você precisa estar preparado para qualquer coisa!"

One of our #charlotte drivers verifies that when driving a truck, you must be prepared for ANYTHING!#drivers #trucking pic.twitter.com/IkqHcxc8AB — Ward Transport (@WardTransport) April 14, 2021

As imagens também chocaram os internautas, que até se questionaram se a gravação se tratava de uma montagem. "Está chovendo peixe?", brincou um usuário. "Whow! Quem diria que vocês precisariam se preocupar com peixes voadores!!", escreveu outro. "Vídeo inacreditável!", disse uma mulher.

Embora o motorista tenha levado um susto, a empresa disse que ele passa bem e o caminhão não foi danificado pelo incidente.