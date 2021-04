Imagens de como ficou a composição foram compartilhadas nas redes sociais após o acidente Reprodução

Por iG

Publicado 24/04/2021 15:14

Londres - Nesta sexta-feira (23), um grande incêndio paralisou as viagens de trem na região de Sevenoaks, no Reino Unido, e gerou uma grande quantidade de fumaça, o que fez com que as autoridades locais solicitassem que a população mantivesse as portas e janelas das residências próximas ao local fechadas.



Segundo informações do jornal britânico The Sun, o incidente ocorreu com um trem de carga, que acabou sendo praticamente engolido pelas chamas e se transformou em uma 'bola de fogo'. Ao menos seis viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater o incêndio.

Ainda de acordo com a publicação, ninguém ficou ferido e não há maiores informações de como o fogo teve início. Os dois lados da via férrea precisaram ser bloqueados para a atuação dos bombeiros e houve diversos atrasos nas viagens, além de um segundo incêndio de menores proporções após o primeiro ter sido extinguido.

Devido ao estrago feito pelo fogo, as equipes de resgate tiveram que utilizar guidastes para retirar os vagões da composição do local do incêndio, processo que levou algumas horas para ser concluído e só foi finalizado no fim da manhã.