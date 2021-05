Mulher foi filmada enquanto batia na criança WINK-TV

Por iG Último Segundo

Publicado 03/05/2021 17:32

Na Flórida, nos Estados Unidos, uma professora deve ser acusada criminalmente após ser filmada batendo em uma criança de seis anos com um pedaço de madeira. As informações são do jornal Metro UK.

A mãe da menina foi chamada na escola no último dia 13 porque a filha teria causado um prejuízo de US$ 50 (cerca de R$ 270,76) em danos a um computador da instituição. A mulher então foi até a sala do diretor, onde encontrou a professora batendo em sua filha. Na ocasião, a mãe da menina disse ter escondido o celular na bolsa e filmado a funcionária agredindo a criança três vezes.

"O diretor começou a gritar. O ódio com que ela bateu na minha filha, quer dizer, foi um ódio que, na verdade, eu nunca bati na minha filha como ela bateu. Eu nunca tinha batido nela", disse ela em entrevista à WINK-TV.

A mãe da menina também afirmou que decidiu gravar o momento para expor a escola para os outros pais e ter uma prova física para levar às autoridades. "Ninguém teria acreditado em mim. Eu sacrifiquei minha filha, para que todos os pais possam perceber o que está acontecendo nesta escola", acrescentou.



A criança foi encaminhada a um hospital no mesmo dia para tratar das marcas vermelhas e hematomas que, aparentemente, foram causadas pela professora.