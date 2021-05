Menino de 2 anos de idade atira nos pais em casa no estado do Maine Banco de Imagens/Pexels

Por iG Último Segundo

Publicado 13/05/2021 15:43

Um menino de 2 anos idade atirou nos pais na manhã da última quarta-feira, 12, na cidade de West Bath, estado do Maine, nos Estados Unidos. Segundo um relatório da polícia, o garoto pegou a arma em uma mesa de cabeceira.

De acordo com o delegado da região, Joel Merry, o pai da criança, de 25 anos, foi atingido na cabeça e a mãe, de 22 anos, foi atingida na perna durante dentro de casa. O bebê se feriu pela parte de trás da arma, com o impacto dos disparos. Os três foram hospitalizados com ferimentos não fatais.

"A questão de como o menino conseguiu pegar e disparar a arma é muito preocupante e está sendo investigada”, disse o delegado. “Esta situação, embora perturbadora, poderia ter um final ainda mais trágico”, completou.