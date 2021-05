Singapura é o melhor país para se viver na pandemia de Covid-19, diz ranking Fernando Frazão/Agência Brasil

Por iG Último Segundo

Publicado 14/05/2021 17:36

Um ranking da Bloomberg de melhores locais para se viver durante a pandemia de Covid-19 mostrou que Singapura é o melhor local para se viver durante esse período de crise sanitária. O país asiático ultrapassou a Nova Zelândia, que detinha a posição há meses, pela primeira vez.

Para as colocações, a Bloomberg considerou a agilidade de Singapura em vacinar os habitantes e atribuiu parte do sucesso às medidas adotadas pelo governo local. Singapura reduziu a transmissão local para praticamente zero com a limitação de fronteiras e um programa rigoroso de quarentena, diz o estudo.

Publicidade

Atualmente, com um quinto da população vacinada e a propagação do vírus quase zerada, os cidadãos podem retomar atividades normais, que geram aglomerações. A taxa de imunização não é a mais alta do mundo, mas supera a de países com baixa transmissão da doença, como Nova Zelândia e a Austrália.



Os Estados Unidos ficaram com a 17ª colocação, devido ao grande número de vacinas distribuídas. O Reino Unido ficou em 18°, por sua boa taxa de imunização e fechamento de fronteiras.

Publicidade

Veja os 10 primeiros colocados na sequência:

1- Singapura

2- Nova Zelândia

3- Austrália

4- Israel

5- Taiwan

6- Coreia do Sul

7- Japão

8- Emirados Árabes Unidos

9- Finlândia

10- Hong Kong