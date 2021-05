Vídeos e fotos do animal andando pelo estacionamento da rede de restaurantes Wendy's e sendo apreendido circulam pelas redes sociais Reprodução Twitter

Por iG

Publicado 18/05/2021 19:23

Um jacaré de quase 2 metros de comprimento gerou pânico no estacionamento de uma rede de fast food na Flórida (EUA) após perseguir os clientes, nesta segunda-feira, dia 17. O réptil foi capturado pela equipe de resgate. As informações são da Fox News.



Vídeos e fotos do animal andando pelo estacionamento da rede de restaurantes Wendy's e sendo apreendido circulam pelas redes sociais. O incidente ocorreu na região de Lehigh Acres e viralizou no Twitter.

O Distrito de Resgate e Controle de Incêndios de Lehigh Acres brincou que os outros chamados sofreriam um "pequeno atraso" devido ao jacaré fugitivo, em seu perfil oficial na internet.

A autoridade policial local também comentou a situação e disse que o animal pode "ter ficado apenas com fome de um cheeseburger", por isso apareceu no estabelecimento.

Segundo o jornal New York Post , acredita-se que o réptil estivesse tentando se locomover para um lugar úmido e acabou se perdendo no estacionamento. O jacaré foi levado pelas autoridades a uma fazenda na Flórida.