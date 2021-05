Incêndio florestal acontece na Grécia Reprodução/YouTube/AFP

Por iG Último Segundo

Publicado 23/05/2021 09:18

A Grécia enfrenta, pelo terceiro dia consecutivo, um grande incêndio florestal . Neste sábado (22), os bombeiros continuam lutando para controlar o fogo, e especialistas já afirmam que se trata de um "grande desastre ecológico" na área de proteção natural em Geraneia, a oeste de Atenas.

De acordo com informações da agência France Presse, o incêndio começou na costa do Golfo de Corinto na noite de quarta-feira. Desastres do tipo são comuns nessa época do ano, mas esse já é um dos maiores incêndios nos últimos 20 ou 30 anos, segundo os bombeiros locais.

Publicidade

Na tarde de sexta-feira, uma melhoria nas condições climáticas permitiu que houvesse um certo controle nas chamas. Apesar disso, ainda há incêndios ativos em várias regiões, sobretudo na montanhosa Geraneia. Mais de 270 bombeiros, além de militares, atuam para conter as chamas.



Segundo o jornal Avghi, 54% da região de pinheiros, até então bastante preservada, já foi atingida pelas chamas . "As chamas queimaram mais de 55 quilômetros quadrados de florestas de pinheiros", disse Euthymios Lekkas, professor de gestão de desastres ambientais da Universidade de Atenas, ao canal local ERT.

Publicidade

Muitos animais ficaram feridos, queimados ou desidratados mas, até o momento, não há registros de mortes humanas. Diversas casas na região, porém, foram completamente destruídas pelo fogo .