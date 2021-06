Paulina Arreola Perez, de 26 anos, foi morta na última quarta-feira - Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 12/06/2021 11:30 | Atualizado 12/06/2021 11:30

Paulina Arreola Perez, 26, foi morta na última quarta-feira (9) a tiros em um encontro com um falso cliente, na Cidade do México. A influenciadora estava com o amigo Eduardo Arturo Trejo, que também morreu na emboscada, segundo informou o jornal britânico The Sun.

Paulina namorava Alexis 'El Alexis' Martinez, um dos líderes da organização criminosa La Union Tepito, que tinha envolvimento em sequestros, assassinatos, extorsão e venda de drogas na Cidade do México. Alexis também foi assassinado em março, na cidade de Zopopan.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulina Arreola (@jerianx)

A influenciadora tinha quase 100 mil seguidores em sua conta do Instagram, onde compartilhava suas viagens. Nas fotos, é possível ver Paulina em cidades como Dubai, Toronto, Atenas. Segundo o The Sun, parte das despesas teriam sido pagas com cartões clonados.

Nos últimos dois anos, contando com Paulina, três namoradas de membros do cartel foram assassinadas.