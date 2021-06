Carro desaparece ao ser engolido por cratera na Índia - Reprodução

Carro desaparece ao ser engolido por cratera na Índia Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 14/06/2021 10:43

Um acidente na manhã desta segunda-feira (14) em Mumbai, na Índia, chamou a atenção dos moradores locais. Isso porque um carro foi engolido por uma cratera de maneira repentina. As informações são do jornal Daily Mail. Assista ao momento em que o veículo desaparece:

O Hyundai Venue encontrava-se estacionado em uma área de concreto construída sobre um antigo poço. Após fortes chuvas no domingo, o chão encontrava-se com rachaduras.

As imagens foram realizadas pelo dono do veículo. Dr. Kiran Doshi, de 67 anos, dono do carro, explicou ao Indian Express que ele foi alertado sobre um possível acidente com seu veículo. "Recebi um alarme, depois corri para o local e vi que o carro estava afundando no poço. Então eu gravei o vídeo".

Autoridades da Índia informaram que foi possível remover "a água do poço usando bombas e, depois de avistar o veículo, o levantamos com a ajuda de um guindaste".

Nagraj Manjre, inspetor de polícia, acredita "que a estrutura de concreto enfraqueceu com o passar dos anos e as fortes chuvas levaram ao incidente".