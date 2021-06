Neste sábado ocorreram diversos atos contra a homofobia - REPRODUÇÃO

Por AFP

Publicado 26/06/2021 19:58 | Atualizado 26/06/2021 19:59

Cerca de 30.000 pessoas caminharam neste sábado (26) até o centro de Paris na Marcha do Orgulho, que pela primeira vez desde 1977 se originou no subúrbio da capital francesa.



"Os gays parisienses conhecem muito pouco os subúrbios, por isso trazer o orgulho para cá é demonstrar que é de todos", afirmou Romain, de mãos dadas com o namorado.

A marcha, na qual alguns usavam máscaras, mas muitos não, começou em Pantin, a nordeste, nos arredores de Paris, e chegou à Praça da República, local habitual de manifestações na capital francesa.



"Seine-Saint-Denis (onde fica Pantin) é o departamento mais pobre da região metropolitana, portanto (trazer a marcha a partir dali) também é uma forte" mensagem política, disse Mathias Neviere, copresidente da organização Inter-LGTB (lésbicas, gays, transexuais e bissexuais), que organizou o desfile.

Samuel, de 27 anos, que mora em Paris há sete anos, disse que queria com sua participação "demonstrar que todos somos seres humanos, com os mesmos direitos".