Mundo & Ciência

Continuam buscas por sobreviventes do desabamento na Flórida que deixou 4 mortos e 159 desaparecidos

Embora as razões do colapso não estejam claras, a infraestrutura do edifício, construído em 1981 e com 130 apartamentos, será analisada de perto

Publicado há 15 horas