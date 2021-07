Muitos especialistas estimam, porém, que o número de mortos seja superior a um milhão, após o aumento virulento de casos em abril e maio. - Reprodução

Publicado 02/07/2021 08:33

A Índia se tornou o terceiro país do mundo a passar de 400.000 mortes por covid-19 de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 2. Desde o início da pandemia, este país de 1,3 bilhão de habitantes registrou 400.312 mortes, segundo o Ministério da Saúde, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil em número de mortes. No total, acumula quase 30,5 milhões de casos.

Muitos especialistas estimam, porém, que o número de mortos seja superior a um milhão, após o aumento virulento de casos em abril e maio. Essa escalada é atribuída à variante Delta, mais contagiosa, e ao excesso de confiança do governo do primeiro-ministro Narendra Modi, após anunciar que o país havia superado a pandemia em janeiro.

Hoje, o número de contágios diários diminui de forma significativa, e muitas restrições foram levantadas, o que aumenta o temor de novos surtos nos próximos meses. Em paralelo, a campanha de vacinação avança lentamente neste gigantesco país.

O governo pretendia imunizar todos os adultos este ano, mas, devido a problemas de abastecimento, dificuldades administrativas e relutância de parte da população, apenas 5% receberam as duas doses até o momento.

Em 21 de junho, o governo quis dar um impulso à campanha de vacinação e estabeleceu imunização gratuita para toda população adulta. A demanda disparou, e mais de nove milhões de doses foram administradas em um único dia.