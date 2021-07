Homem mais velho do mundo é anunciado pelo Guinness World Records - Reprodução

Homem mais velho do mundo é anunciado pelo Guinness World Records Reprodução

Por iG

Publicado 01/07/2021 15:54

San Juan - Emilio Flores Márquez, nascido em Porto Rico, recebeu o título de homem mais velho do mundo, de acordo com o Guinness World Records. Nesta quarta-feira (30), Emilio ganhou o reconhecimento aos 112 anos e 326 dias, em sua residência, em Trujillo Alto.



O homem nasceu em 8 de agosto de 1908 e é o segundo filho mais velho entre os 10 irmãos. De acordo com ele, o segredo para a vida longa é levar tudo com muito amor e sem ficar irritado.

Publicidade

"Eu era o mais velho dos filhos, então fazia de tudo. Eu lavava, cuidava dos meninos, fazia de tudo", disse ele, que contou ter passado parte da vida trabalhando como agricultor.

A esposa de Marquéz, Andrea Pérez, faleceu em 2010, depois de um casamento de 75 anos. O casal teve quatro filhos, dos quais dois já são falecidos, além de cinco netos e cinco bisnetos.

Publicidade

Hoje em dia, o idoso sofre com surdez, mas resistiu a uma cirurgia para colocar um marca-passo aos 101 anos.

"Estou animado para apresentar o Sr. Márquez – nascido, curiosamente, no oitavo dia do oitavo mês do oitavo ano do século 20! – e trazer sua história fascinante para o público em geral. Mas junto com isso, eu estou também fiquei satisfeito por ter tido a oportunidade de apresentar nossos respeitos a Dumitru Comănescu , que anteriormente detinha o recorde, mas infelizmente faleceu antes de darmos a notícia", afirmou Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records.