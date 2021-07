Wally Funk foi a primeira mulher inspetora da agência de aviação dos Estados Unidos, a FAA - AFP PHOTO /BLUE ORIGIN/HANDOUT

Por AFP

Publicado 01/07/2021 13:52 | Atualizado 01/07/2021 13:58

Washington - A pioneira da aviação Wally Funk, de 82 anos, acompanhará o bilionário Jeff Bezos em 20 de julho no primeiro voo espacial tripulado da empresa Blue Origin, anunciou a empresa nesta quinta-feira (1º).

A viagem chega com 60 anos de atraso para Funk, que foi uma das "Mercury 13", as primeiras mulheres treinadas pela agência espacial norte-americana NASA para voar ao espaço entre 1960 e 1961, mas que foram excluídas por razões de gênero.

"Eles me disseram que eu fiz o melhor e mais rápido trabalho do que qualquer um dos homens", disse Funk em um vídeo postado na conta de Bezos no Instagram por ocasião do anúncio.

"Eu disse que queria ser astronauta. Mas ninguém queria me levar. Não pensei que algum dia iria", comentou.

"Ninguém esperou tanto tempo", escreveu Bezos. "Bem-vinda à tripulação, Wally".

Funk, que também foi a primeira mulher inspetora da agência de aviação dos Estados Unidos, a FAA, se tornará a pessoa mais velha a ir ao espaço quando viajar a bordo do veículo de lançamento New Shepard junto com Bezos e seu irmão Mark.

Ela também será acompanhada pelo vencedor, não identificado, de um leilão, que pagou US $ 28 milhões pelo assento.

O lançamento está agendado para a data do 52º aniversário do pouso na Lua da missão Apollo em 1969 por Neil Armstrong e Buzz Aldrin.

O foguete New Shepard da Blue Origin está programado para decolar de um deserto no oeste do Texas para uma viagem de 10 minutos, quatro dos quais os passageiros passarão acima da linha Karman, que internacionalmente marca o início do espaço, a 100 km da Terra.

Os passageiros poderão então flutuar sem gravidade por alguns minutos e observar a curvatura da Terra.

O primeiro voo tripulado da Blue Origin acontece em um cenário de competição acirrada no campo da exploração espacial privada, incluindo a SpaceX de Elon Musk e a Virgin Galactic, fundada pelo bilionário britânico Richard Branson.