Publicado 16/07/2021 11:45

Paris - O número de novos casos e mortes por coronavírus aumentou em todo o mundo nesta semana, exceto na América Latina, segundo dados coletados pela AFP.

Na última semana foi registrada uma média de 477.930 novos casos por dia, 15% a mais que na semana anterior, segundo os balanços da AFP.

O número de mortes no mundo avançou 3% em relação à semana anterior, com 8.080 mortes diárias.

Apenas a região América Latina e Caribe registrou números melhores que na semana precedente, com 9% menos novos casos e 12% menos mortes.

No restante das regiões, os novos casos aumentaram: +38% na Europa, +62% na América do Norte, +20% na Ásia, +14% no Oriente Médio e +2% na África.

No entanto, em número de mortes diárias, o Brasil ainda é o país com mais óbitos no mundo, com 1.252 falecimentos por dia como média, seguido da Índia (994) e Indonésia (919).