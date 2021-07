O RDIF destaca que a vacina russa foi autorizada até o momento em 68 países - Foto:REUTERS

A Rússia anunciou nesta quarta-feira, 21, que produziu um primeiro lote de sua vacina contra o coronavírus, Sputnik V, no Vietnã, com o objetivo de facilitar o acesso à imunização neste país que luta frear uma onda de covid-19.



O primeiro lote, que é um teste, foi fabricado em associação com a empresa farmacêutica pública vietnamita Vabiotech, anunciou em um comunicado o Fundo Russo de Investimentos Diretos (RDIF), que financiou o desenvolvimento da Sputnik V. O Instituto Gamaleya de Moscou, que criou a vacina russa, deve agora verificar a qualidade do lote.



"O RDIF e a Vabiotech cooperam de maneira estreita no processo de transferência de tecnologia para garantir um acesso mais fácil a Sputnik V para a população vietnamita", afirmou o diretor do RDIF, Kirill Dmitriev, citado no comunicado.



O presidente da Vabiotech, Dat Tuan Do, celebrou uma "cooperação que ajudará a fornecer vacinas de qualidade a um custo acessível ao Vietnã e outros países do sudeste asiático".

O Vietnã enfrenta atualmente uma alta de casos de covid-19, que forçou o governo a ordenar o confinamento de dezenas de milhões de habitantes. Citado como modelo de gestão da crise sanitária no início da pandemia, o Vietnã tem problemas atualmente para conseguir vacinas. Segundo o ministério da Saúde foram administradas apenas 4,3 milhões de doses até o momento.



O RDIF destaca que a vacina russa foi autorizada até o momento em 68 países.