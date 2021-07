Bilionário Jeff Bezos e outros três tripulantes aterrissaram no deserto do oeste do estado americano do Texas - AFP PHOTO / BLUE ORIGIN

Publicado 20/07/2021 19:04

O bilionário americano Jeff Bezos disse que ficou maravilhado com a "beleza e a fragilidade" da Terra quando a viu do espaço nesta terça-feira, 20, durante seu voo a bordo de uma espaçonave de sua empresa Blue Origin.



"Todos os que estiveram no espaço disseram que isso os mudou e que ficaram maravilhados com a Terra e sua beleza, mas também com sua fragilidade, e eu não poderia estar mais de acordo", declarou o fundador da Amazon em coletiva de imprensa após seu voo a mais de 100 km de altura.

Ele acrescentou que, embora a atmosfera pareça ser "tão grande" da superfície, ao subir "você percebe que na verdade é incrivelmente fina, é uma coisa minúscula e frágil, e conforme nos movemos pelo planeta, nós a danificamos".



"Uma coisa é reconhecer isso intelectualmente, outra coisa é ver com seus próprios olhos", destacou.



A empresa publicou imagens dos astronautas recém-chegados realizando saltos de gravidade quase zero e jogando doces que o jovem holandês Oliver Daemen pegou com a boca.



"Estamos muito bem, foi maravilhoso", acrescentou Wally Funk, a ex-aviadora que aos 82 anos se tornou a astronauta mais velha a chegar no espaço. "Quero ir de novo - rápido!", acrescentou.

A tripulação levou várias lembranças para a viagem de 10 minutos, incluindo um pedaço de pano do primeiro avião dos irmãos Wright, um medalhão de bronze feito para o primeiro voo de balão de ar quente em 1783 e um par de óculos que pertenceram à histórica aviadora americana Amelia Earhart.



Bezos elogiou o trabalho de sua equipe de engenheiros e disse que a arquitetura do foguete New Shepard que os transportou eventualmente seria usado como a segunda etapa do foguete New Glenn, muito maior.



Quando foi questionado se voltaria para lá, respondeu: "Claro que sim, o quão rápido podemos reabastecer essa coisa? Vamos!".