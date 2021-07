Lorraine Graves - Reprodução/Tulsa Police Department/Facebook

Publicado 21/07/2021 16:19 | Atualizado 21/07/2021 16:24

Após a polícia de Tulsa, cidade do estado de Oklahoma (EUA), publicar uma foto no Facebook da corporação divulgando a suspeita "mais procurada da semana", foram surpreendidos ao verem que a própria fugitiva comentou a postagem em busca da recompensa. As informações são da revista americana People.



"Qual é o valor da recompensa?", escreveu Lorraine Graves, investigada por assassinato, no post das autoridades. Ao ver a ousadia da mulher, algumas pessoas ainda alertaram: "Moça, eles vão rastrear você, fique longe das redes social".



No dia seguinte a polícia prendeu Lorrane, anunciando nas redes sociais. "A mais procurada da semana foi presa após comentar em nossa postagem sobre ela", escreveu o departamento na mídia social.



Ela é suspeita, com mais dois homens, de assassinar Eric Graves, morto em um complexo de apartamentos, em marços deste ano. Os outros dois suspeitos já foram presos.

De acordo com a revista, uma briga envolvendo um antigo relacionamento teria motivado o crime.