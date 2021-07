Cerca de 72% da população da cidade já tomou ao menos uma dose de vacina contra a doença - Divulgação.

Um em cada dois franceses já está totalmente vacinado contra a covid-19, conforme anunciaram as autoridades de saúde nesta terça-feira, 27. São considerados totalmente vacinados aqueles que receberam duas doses das vacinas Moderna, AstraZeneca ou Pfizer, a dose única da Janssen, ou uma dose de qualquer um desses medicamentos se já tiveram a doença.

No entanto, esse nível de vacinação ainda está longe da imunidade do rebanho, que deve cobrir 90% da população, devido à nova variante Delta, mais contagiosa. Pelo menos 40 milhões de pessoas receberam uma dose, um mês antes do calendário inicial das autoridades, que querem acelerar o ritmo para chegar a 50 milhões até o final de agosto.

As infecções na França aumentaram para 20 mil casos diários, embora as hospitalizações sofram um aumento moderado, que as autoridades atribuem ao bom nível de proteção das vacinas.

"Há menos pacientes hospitalizados por formas graves de covid em nosso país do que nas ondas anteriores, para um número idêntico de infecções", disse o ministro da Saúde, Olivier Véran.