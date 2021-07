Os pacientes completamente vacinados representavam apenas 7% das internações - Foto: reprodução internet

Publicado 30/07/2021 13:19

Rio - As pessoas que não se vacinaram contra a covid-19 representam cerca de 85% dos hospitalizados na França, incluindo nas unidades de terapia intensiva (UTI) e 78% das mortes por causa do vírus, segundo um estudo publicado nesta sexta-feira, 30. A pesquisa aponta que entre 31 de maio e 11 de julho, as pessoas não vacinadas representavam 84% das internações hospitalares convencionais e 85% nos serviços de cuidados críticos.

Os pacientes completamente vacinados representavam apenas 7% das internações, uma proporção cinco vezes menor que a porcentagem de vacinação da população francesa nesse período, segundo os primeiros dados. No momento do estudo, aproximadamente 35% da população foi completamente vacinada e 45% não recebeu nenhuma dose da vacina.

Publicado pela primeira vez, este estudo que envolve diversos ministérios foi obtido combinando dados dos resultados de testes de covid-19, vacinações e hospitalizações convencionais ou em terapia intensiva.



"O recente aumento das hospitalizações se deve às pessoas não vacinadas", destacou o relatório.



Em 11 de julho, por exemplo, toda a França registrou 55 hospitalizações de pessoas não vacinadas e 7 de pessoas vacinadas. Entre as mortes, 78% foram de pessoas não vacinadas, 11% de pessoas totalmente vacinadas e 11% de pessoas que receberam apenas a primeira dose.



A variante Delta, por sua vez, aparece de forma mais elevada entre os testes de controle na chegada dos pacientes ao hospital, o que sugere que esta cepa "provoca uma proporção um pouco mais alta de casos graves".



No entanto, a amplitude de casos estudados não permite tirar conclusões muito generalizadas, alerta o órgão que coletou os dados.