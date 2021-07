Publicado 30/07/2021 12:29 | Atualizado 30/07/2021 13:58

Cabul - Os escritórios das Nações Unidas foram atacados nesta sexta-feira (30) em Herat, a grande cidade do oeste do Afeganistão, em torno da qual talibãs e forças do governo se enfrentam - informou a missão da ONU neste país, condenando a ofensiva.

"Este ataque contra a entrada de um edifício das Nações Unidas, claramente identificado, foi levado a cabo por elementos antigovernamentais", declarou a missão (UNAMA).

Publicidade

Um policial morreu, e vários ficaram feridos, informou a mesma fonte. Nenhum funcionário da ONU foi atingido.

A entrada do complexo foi alvo de disparos de lança-foguetes e de outras armas, relatou a UNAMA.

Publicidade

A área onde o prédio está localizado era palco de confrontos entre talibãs e as forças do governo nesta sexta, segundo a missão da ONU.

"Este ataque às Nações Unidas é lamentável, e nós o condenamos nos mais duros termos", disse a representante especial do secretário-geral da ONU no Afeganistão e chefe da UNAMA, Deborah Lyons, citada no comunicado.

Publicidade

"Aqueles que cometeram este ataque devem ser identificados e responsabilizados", acrescentou.

O direito internacional proíbe ataques contra pessoal civil e contra prédios da ONU. Sua ocorrência pode ser equiparada a crimes de guerra, lembrou a UNAMA, que homenageou os guardas afegãos que defenderam o complexo.

Publicidade

Nesta sexta-feira, muitos habitantes fugiam dos arredores de Herat, devido aos combates entre tropas do governo e talibãs, que se aproximam desta cidade. Com cerca de 600.000 habitantes, Herat é a terceira mais populosa do país.