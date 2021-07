Donald Trump - AFP

Donald TrumpAFP

Publicado 30/07/2021 15:42 | Atualizado 30/07/2021 15:44

Washington - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ordenou nesta sexta-feira (30) que o Tesouro entregue as declarações fiscais de Donald Trump ao Congresso, num desdobramento de uma investigação de 2019 sobre as finanças do ex-presidente.

O Departamento considerou que o Comitê da Câmara de Representantes que busca obter seis anos de registros fiscais de Trump - que alguns acreditam conter contabilidade questionável - tem motivos legítimos para vê-los.