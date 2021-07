Regulador europeu aprova aumento de produção da vacina Moderna nos EUA - AFP

Publicado 30/07/2021 15:16 | Atualizado 30/07/2021 15:16

Haia - A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou, nesta sexta-feira, 30, um aumento da produção de substâncias ativas da vacina Moderna em dois laboratórios nos Estados Unidos, o que deveria aumentar a oferta do imunizante contra a covid-19 na UE.

"No terceiro trimestre de 2021, a rede de suprimentos dos EUA fornecerá 40 milhões de doses da vacina no mercado europeu", disse o regulador europeu em um comunicado.

Depois de aprovar a comercialização condicional da vacina Spikevax (Moderna) no Velho Continente, o Comitê de Medicamentos para Uso Humano da EMA autorizou quatro fábricas a produzirem as substâncias ativas deste imunizante, duas delas nos Estados Unidos e as outras duas na Suíça.

O regulador europeu já havia autorizado em junho a produção nos laboratórios ModernaTX de Norwood (Massachusetts) e no Lonza Biologics em Portsmouth (New Hampshire) para aumentar o fornecimento de vacinas na União Europeia, onde 70% da população adulta recebeu ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus e mais da metade dos adultos (57%) já recebeu as duas doses, anunciou nesta semana a Comissão Europeia.