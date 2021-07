Irmão de Bin Laden coloca mansão abandonada nos EUA à venda por R$ 144 milhões - Divulgação

Publicado 30/07/2021 20:56

Após quase 40 anos, Ibrahim Bin Laden, irmão mais velho de Osama Bin Laden, terrorista morto em 2011, resolveu vender sua mansão por 28 milhões de dólares (R$ 144 milhões). A casa está localizada em Bel Air, bairro nobre de Los Angeles e que ficou famoso no Brasil, sobretudo, por causa da série "Um Maluco no Pedaço", estrelado por Will Smith nos anos 1990.

Ibrahim comprou o imóvel em 1983, mas não o visita há quase 20 anos - ele teme voltar aos EUA após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, feitos a mando do seu irmão.



Apesar do estado de abandono, o valor se justifica pela localização e pelo tamanho do terreno. Construída em estilo mediterrâneo, a mansão possui 660 metros quadrados, sete quartos, cinco banheiros e 2 ,2 acres de terra utilizável. Na parte externa, palmeiras sobrevivem e a piscina está em bom estado. No entanto, fotos do interior não foram divulgadas, justamente, por causa da má aparência interna.