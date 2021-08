Nicole achou que teria um ano de McDonald's grátis - Reprodução

Nicole achou que teria um ano de McDonald's grátis Reprodução

Publicado 06/08/2021 09:55

Rio - Nicole Clark, de Northampton, na Inglaterra, cometeu um equívoco que deixou ela com uma dívida de R$ 1.508,64 (207 libras). Ela estava desde março pedindo McDonald's acreditando ter recebido um ano de gratuidade, quando, na verdade, o cartão cadastrado no aplicativo do Uber Eats era do seu irmão.



Os irmãos só descobriram o engano quando Craig, de 31 anos, encontrou transações do Uber Eats em sua conta e achou que tivesse sido hackeado, alterando todas as suas senhas em pânico. Nicole conta que virou a piada da família após a confusão, mas afirma ter pagado o irmão integralmente ao perceber o mal-entendido.



Publicidade

"Quando acessamos minha conta do Uber Eats e examinamos meus recibos, percebemos o que havia acontecido. O Uber Eats não informa qual cartão você está usando até fornecer a notinha e, mesmo assim, ainda diz 'Apple Pay'. Presumi que estivesse na minha conta bancária", disse ela.