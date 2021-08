Nesta terça-feira, as autoridades de saúde da China registraram 143 novos casos de coronavírus - Reprodução

Nesta terça-feira, as autoridades de saúde da China registraram 143 novos casos de coronavírusReprodução

Publicado 10/08/2021 10:21

Pequim - O número de casos de coronavírus registrou, nesta terça-feira, um recorde em sete meses na China, após a detecção de um foco de contágios em um centro de testes, enquanto a variante Delta representa um desafio aos esforços do governo de Pequim para controlar a epidemia.

A imprensa estatal descreve o atual surto como o mais grave desde que o vírus surgiu no fim de 2019 na cidade de Wuhan, região central do país.

As autoridades conseguiram reduzir em seguida o número de contágios a quase zero, o que permitiu a retomada da atividade econômicas, mas com algumas restrições.

Mas agora os casos voltam a aumentar.

Nesta terça-feira, as autoridades de saúde do país registraram 143 novos casos de coronavírus, 108 deles foram transmissões locais.

Dezenas de casos aconteceram em um centro de exames de covid-19 na cidade de Yangzhu (este). As autoridades emitiram alertas para evitar o manuseio incorreto dos testes de covid-19, o que pode facilitar a propagação do vírus.

Outro foco foi registrado entre trabalhadores do serviço de limpeza do aeroporto de Nanjing, que depois se propagou para outras partes do país.

Os números desta terça-feira são os mais elevados desde janeiro, quando o país registrou 144 novos casos, incluindo 126 contaminações locais.

As autoridades, no entanto, divulgaram uma mensagem de confiança e consideram que os novos focos são controláveis.

"Conseguimos conter com sucesso a epidemia em Guangzhu, e a de Nanjing está sendo controlada gradualmente", afirmou a agência oficial Xinhua, ao citar o especialista em doenças infecciosas Zhang Wenhong.