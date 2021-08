A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa Etienne - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 11/08/2021 14:26

A diretora da Organização Pan-americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, anunciou nesta quarta-feira que o órgão buscará facilitar o acesso de países da região a vacinas contra a covid-19 por meio do Fundo Rotatório. O mecanismo de cooperação técnica da Opas, que já opera há décadas, será uma alternativa à iniciativa Covax.

"Graças a esse sistema e nossa experiência, estamos em uma posição única para fornecer vacinas contra a covid de forma rápida, segura e equitativa", disse Etienne durante uma coletiva de imprensa.

De acordo com a diretora, as primeiras doses obtidas por meio do Fundo Rotatório devem ser entregues no último trimestre do ano.

Assim como na Covax, os países precisarão contribuir financeiramente com o fundo para ter acesso aos produtos.

Segundo Etienne, há tendências promissoras da pandemia na América do Sul.

Ela destacou quedas "substanciais" de novos casos de coronavírus em países como Colômbia, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Ela também afirmou que houve um declínio das infecções no Brasil.

"Onde as vacinas estão disponíveis, casos graves de covid-19 são raros", disse Etienne.

A diretora da Opas ressaltou que garantir o acesso dos países da região aos imunizantes é a maior prioridade do órgão.