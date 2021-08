Jake Sullivan, assessor de segurança nacional do presidente Joe Biden - AFP

Publicado 23/08/2021 16:38

Washington - Os Estados Unidos reafirmaram, nesta segunda-feira, 23, seu objetivo de concluir a evacuação de seus cidadãos do Afeganistão até 31 de agosto, conforme o acordo com os talibãs e apesar dos pedidos dos aliados para prorrogar as operações no aeroporto de Cabul.

"Como o presidente já disse, acreditamos que temos tempo até o 31 (de agosto) para evacuar todos os americanos que desejarem", disse a jornalistas Jake Sullivan, assessor de segurança nacional do presidente Joe Biden.