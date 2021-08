Terremoto deixou milhares de mortos no Haiti - AFP

Terremoto deixou milhares de mortos no HaitiAFP

Publicado 22/08/2021 18:13

O número de mortos no Haiti pelo terremoto de 14 de agosto subiu para 2.207, conforme anunciaram neste domingo, 22, as autoridades do país caribenho, onde a ajuda chega lentamente às áreas afetadas devido à violência das gangues.

“Novos corpos foram encontrados no sul. O balanço dos três departamentos já sobe para 2.207 mortos, 344 desaparecidos e 12.268 feridos”, diz o relatório da Proteção Civil publicado no domingo. A contagem anterior era de 2.189 mortos.

Oito dias após o desastre, as operações de busca continuam nos escombros, mas a chance de encontrar sobreviventes diminui a cada hora. Cerca de 600 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo terremoto de magnitude 7,2 e precisam urgentemente de ajuda humanitária, segundo as autoridades haitianas.



Levar comida e água para as pessoas afetadas é um desafio logístico em face dos ataques criminosos nas estradas.



"Temos um problema de segurança que está cada vez mais evidente", disse à AFP Jerry Chandler, diretor de Proteção Civil do Haiti.



Desde o início de junho, é impossível percorrer com segurança o trecho de dois quilômetros da rodovia federal que corta a área de Martissant, um bairro pobre de Porto Príncipe, capital do Haiti, e um campo de batalha para gangues.



Com destruição e danos particularmente graves em áreas rurais remotas, as autoridades haitianas estão se concentrando na entrega de ajuda humanitária por via aérea, por meio de um helicóptero da ONU e oito aviões fornecidos pelos exército americano.