Estudo mostrou que pessoas com hábitos mais saudáveis tendem a consumir mais oleaginosasReprodução da internet

Publicado 22/08/2021 16:43

O consumo regular de nozes pode aumentar a expectativa de vida, além de diminuir o risco de doenças cardiovasculares. É o que diz um estudo feito durante 20 anos por pesquisadores da escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos. A pesquisa publicada no periódico nutrients associou os benefícios do alimento inclusive para pessoas que seguiam uma dieta pouco saudável.

Segundo o estudo, o consumo de em média seis unidades ou mais de nozes por semana está associado a 14% menos risco de morte por qualquer causa e 25% menos risco de morte por doenças cardiovasculares. Em comparação a quem não consumia o alimento, os cientistas notaram um aumento de 1.3 anos na expectativa de vida.

Para aqueles que consumiram nozes com uma frequência menor, cerca de duas a quatro vezes por semana, os benefícios também foram significativos. Além do aumento de um ano na expectativa de vida, o risco de morte por qualquer causa diminuiu 13%, enquanto o risco de morte por doenças cardiovasculares teve uma redução de 14%.

A pesquisa analisou informações de 67.014 mulheres e 26.326 homens com idade média entre 63.3 e 63.6 anos e boa saúde, sem histórico de câncer, doenças cardíacas ou AVC, que foram acompanhadas por 20 anos. Os estudiosos consideraram também o histórico dessas pessoas, como a prática de atividade física e fumo.

Em resumo, os pesquisadores relacionaram os benefícios das nozes com hábitos saudáveis, já que quem mais consumia o alimento eram pessoas com bons hábitos alimentares, baixo consumo de álcool e suplementação de vitaminas. Mas, ainda assim, o estudo reforçou os benefícios já conhecido que as oleaginosas oferecem para a saúde.