Publicado 22/08/2021 12:20

Os líderes do G7 analisarão a situação no Afeganistão durante uma reunião virtual na terça-feira, 24, anunciou neste domingo, 22, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, uma semana depois do retorno do Talibã ao poder. "É crucial que a comunidade internacional trabalhe em conjunto para garantir evacuações seguras, prevenir uma crise humanitária e ajudar o povo afegão a proteger os avanços dos últimos 20 anos", tuitou.

O Reino Unido ocupa atualmente a presidência do "grupo dos 7", que reúne também Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Japão. O primeiro-ministro britânico foi pressionado por uma semana para convocar este encontro.

Estados Unidos e seus aliados estão sendo criticados pela gestão da crise, especialmente pelo caos no aeroporto de Cabul, com milhares de afegãos aterrorizados que tentam fugir.

Em uma reunião virtual na quinta-feira, os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram os talibãs para garantir "a livre passagem de estrangeiros e afegãos" que desejem abandonar o país.