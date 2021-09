Israel reabrirá suas portas a partir de 19 de setembro para grupos de turistas estrangeiros - AFP

Publicado 05/09/2021 16:13

Jerusalém - Após um mês de interrupção devido a uma nova onda de infecções por covid-19, Israel reabrirá suas portas a partir de 19 de setembro para grupos de turistas estrangeiros, anunciaram as autoridades neste domingo, 5.

Depois de sua campanha massiva de vacinação no inverno, Israel passou a reabrir grande parte de sua economia na primavera e em maio autorizou a entrada de grupos de turistas estrangeiros no país, seguindo os protocolos sanitários.

Mas as autoridades suspenderam a medida em 11 de agosto devido a uma nova onda de casos relacionados à variante delta, especialmente em pessoas não vacinadas.

Na semana passada, com o início do surto, o país registrou um recorde, com cerca de 11 mil infecções em um dia. Desde então, os casos caíram, chegando a 4.975 no sábado, de acordo com o Ministério da Saúde.

O Ministério do Turismo anunciou que a partir de 19 de setembro grupos de turistas de cinco a trinta pessoas voltariam a ser aceitos em Israel, exceto os provenientes dos países de sua "lista vermelha", que inclui Brasil, Turquia, Bulgária e México.

As autoridades ainda não anunciaram a data de abertura para turistas individuais.

"Não haverá limites para o número de grupos estrangeiros autorizados a entrar em Israel", disse o Ministério do Turismo em um comunicado.

De maio a agosto, "mais de 2.000 turistas entraram em Israel, principalmente dos Estados Unidos e da Europa", acrescentou o ministério. "Nenhum caso de covid foi detectado entre esses grupos".

Os turistas terão que estar completamente vacinados e apresentar um teste de covid negativo recente, além de passar por um exame de anticorpos ao chegarem.