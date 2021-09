"Entendemos que os talibãs apresentaram isso como um gabinete temporário. Contudo, avaliaremos os talibãs por suas ações, não por suas palavras", disse porta-voz dos EUA - AFP PHOTO / SAMUEL RUIZ / US MARINE CORPS/HANDOUT

Publicado 07/09/2021 21:58

Os Estados Unidos expressaram preocupação com os membros do governo talibã nomeados nesta terça-feira, 7, no Afeganistão. No entanto, garantiram que irão avaliá-los por suas ações, como permitir a saída livre de afegãos.

"Observamos que a lista anunciada consiste exclusivamente de pessoas que são membros do Talibã ou seus aliados, sem mulheres", declarou um porta-voz do Departamento de Estado durante a visita do secretário Antony Blinken ao Catar para conversas sobre o Afeganistão. Acrescentou que "também estamos preocupados com as afiliações e históricos de alguns deles".

"Entendemos que os talibãs apresentaram isso como um gabinete temporário. Contudo, avaliaremos os talibãs por suas ações, não por suas palavras".

O Departamento de Estado insistiu em seu pedido para que o Talibã forneça passagem segura para americanos e afegãos que desejam deixar o Afeganistão. Blinken disse anteriormente no Catar que o Talibã cooperavam quando os viajantes apresentavam documentos de viagem.

O Talibã nomeou Mohammad Hasan Akhund como primeiro-ministro interino, que está na lista de sanções da ONU e fez parte do regime brutal do movimento que governo o Afeganistão entre 1996 e 2001.

Seu subordinado será Abdul Ghani Baradar, cofundador do Talibã, que foi libertado pelo Paquistão sob pressão dos Estados Unidos para participar das negociações para a retirada das tropas estrangeiras.

O ministro do Interior será Sirajuddin Haqqani, membro de uma rede que Washington designou como terrorista.

"Deixamos clara nossa expectativa de que o povo afegão merece um governo inclusivo", disse o porta-voz americano.

O Talibã assumiu o poder em agosto, depois de remover rapidamente o governo apoiado por potências ocidentais, depois da retirada das forças militares americanas.