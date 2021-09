Greta Thunberg em participação virtual em audiência no Senado brasileiro - Pedro França/Agência Senado

Publicado 10/09/2021 17:19 | Atualizado 10/09/2021 17:22

Brasília - Greta Thunberg afirmou, durante participação virtual em audiência pública no Senado brasileiro, que o mundo está olhando para o Brasil e que o que o país faz com meio ambiente é "extremamente vergonhoso.

"O que os líderes falharam não tem desculpa. O Brasil não tem desculpa para assumir a sua responsabilidade. A Amazônia, os pulmões do mundo, está no limite e vemos que agora está emitindo mais carbono que consumindo por conta do desmatamento e das queimadas (…) Isso está sendo alimentado diretamente pelo seu governo", disse a ativista ambiental sueca, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro.

Em sua fala, Greta destacou que o Brasil não começou a crise ambiental, mas cobrou uma postura das lideranças do país. "O que os líderes do Brasil estão fazendo hoje é vergonhoso, é extremamente vergonhoso o que eles estão fazendo com os povos indígenas e com a natureza. O Brasil, claro que não começou essa crise, mas acrescentou muito combustível nesse incêndio", complementou.

A audiência na Comissão de Meio Ambiente discutiu os resultados do relatório do Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) divulgado em agosto, que concluiu que os seres humanos são responsáveis por um aumento de 1,07°C na temperatura do planeta.